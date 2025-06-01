За ніч Сили ППО знешкодили 385 дронів і ракет із 479

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У ніч на 1 червня Сили ППО знешкодили 385 повітряних цілей. Серед них — ударні дрони Shahed, безпілотники-імітатори, крилаті ракети.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила по Україні 479 безпілотників і ракет:

472 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ);

три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Курської та Воронезької областей РФ;

чотири крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, «Іскандер-К».

Під ударом були Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Є влучання у 18 локаціях.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 13:30 ППО знищила 213 безпілотників, ще 172 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Також українські військові збили три крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.