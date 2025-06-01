Ілон Маск зреагував на розслідування NYT про те, що він вживав багато наркотиків

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Американський мільярдер Ілон Маск заперечив, що часто вживає кетамін, як про це написала в розслідуванні газета The New York Times.

«Я пробував кетамін (за рецептом) кілька років тому і про це вже казав у Х, тож це навіть не новина. Він допомагає вибратися з темних психічних дір, але з того часу я його не вживав», — написав підприємець.

The New York Times зʼясувала, що Ілон Маск вживав наркотики у великих кількостях — набагато більше, ніж вважали до того. Це стосувалося, зокрема, кетаміну, який він змішував з іншими наркотиками, йшлося в публікації. Серед перелічених речовин — екстазі, психоделічні гриби, стимулятор Аддералл.

Сполучені Штати офіційно дозволяють застосовувати кетамін лише як знеболювальне під час медичних процедур. Деякі лікарі, які мають спеціальні дозволи, можуть використовувати його для лікування психічних розладів, наприклад депресії. Однак влада застерігає: кетамін може викликати галюцинації, втрату зв’язку з реальністю, а при частому вживанні — призводити до залежності й шкодити сечовому міхуру.

Втім, як пише газета, насправді бізнесмен мав значно серйознішу залежність. Люди, знайомі з тим, як Маск приймає препарати, розповідали, що було незрозуміло — він робить це з медичних причин чи задля відчуттів. Це викликало занепокоєння у деяких його знайомих.