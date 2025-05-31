МАГАТЕ: Іран майже вдвічі збільшив запаси збагаченого урану. Якщо продовжить збагачення — цього вистачить на 9 ядерних бомб

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Іран, як порівняти з лютим, майже вдвічі збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Тепер у нього близько 408 кг такого урану — цього вистачить на виготовлення дев’яти ядерних бомб, якщо країна продовжить збагачувати уран.

Про це йдеться в конфіденційному звіті МАГАТЕ для держав-членів, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У звіті вказано, що таке збагачення — велика проблема, оскільки Іран — єдина країна, яка робить це, не виготовляючи ядерну зброю.

«Агентство дійшло висновку, що Іран не декларував ядерний матеріал та повʼязану з ним діяльність у трьох незадекларованих місцях в Ірані, зокрема у Лавісан-Шіані, Вараміні та Туркузабаді», — йдеться у звіті.

Хоча багато фактів стосуються подій, які тривали роками і вже раніше були відомі, останній звіт МАГАТЕ є більш чітким і остаточним. У ньому підсумували події останніх років і зазначили, що Іран проводив скоординовану таємну діяльність, частина якої могла бути повʼязана з виробництвом ядерної зброї.

Також у звіті йдеться, що співпраця Ірану з МАГАТЕ залишається «менш задовільною» у кількох питаннях. Організація досі шукає пояснень щодо слідів урану, які знайшли роками раніше на двох з чотирьох обʼєктів, які вивчають. На трьох із цих обʼєктів виявили секретні експерименти.

МАГАТЕ дійшло висновку, що ці три об’єкти та, можливо, інші пов’язані з ними місця були частиною таємної ядерної програми Ірану, яка існувала до початку 2000-х років, і що в цій діяльності використовували незадекларовані ядерні матеріали. Ядерні матеріали та/або сильно забруднене обладнання з цієї програми зберігали на четвертому обʼєкті — Туркузабаді, між 2009 і 2018 роками.

У звіті йдеться, що на обʼєкті Лавісан-Шіан у Тегерані металевий уран використовували принаймні двічі у 2003 році для виготовлення вибухових джерел нейтронів — це процес, який потрібен для запуску вибуху ядерної зброї. Ці випробування були невеликими за масштабом.

Які наслідки для Ірану

Дипломати кажуть, що через цей звіт справу Ірану, ймовірно, передадуть Раді Безпеки ООН, але це станеться пізніше, під час засідання МАГАТЕ. Тепер США, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть наполягати на тому, щоб офіційно визнати Іран порушником зобов’язань про нерозповсюдження ядерної зброї.

Очікують, що в найближчому майбутньому Іран може знову прискорити або розширити свою ядерну програму, як він робив після попередніх зауважень. Це може ускладнити переговори зі США щодо обмеження цієї програми. Це буде перший за 20 років подібний прецедент з Тегераном.

Якщо Радбез ухвалить відповідну резолюцію, це викличе обурення Ірану й ускладнить переговори між Тегераном і Вашингтоном стосовно ядерної програми. Це сталося напередодні шостого раунду переговорів між США і Іраном, але де і коли вони пройдуть — поки що невідомо.

Ізраїль, який давно наполягає на жорсткій реакції на ядерну програму Ірану, каже, що цей звіт показує — Іран серйозно хоче створити ядерну зброю. Прем’єр Нетаньягу закликав світ терміново зупинити Іран.

Іранська влада вже відкинула звіт, назвавши його «політично мотивованим», і заявила, що вживе заходів у відповідь на будь-які дії проти себе на засіданні Ради.

Міністерство закордонних справ Ірану та Організація з атомної енергії Ірану у спільній заяві заявили, що звіт МАГАТЕ базується на «ненадійних і різних джерелах інформації», і звинуватили його в упередженості, непрофесійності та відсутності важливої, оновленої інформації.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї видав указ про те, що Іран не буде створювати ядерну зброю. Водночас Іран каже, що має право на мирне використання ядерної енергії, зокрема й збагачувати уран. Тегеран також стверджує, що цей процес контролює МАГАТЕ, але МАГАТЕ це заперечує.