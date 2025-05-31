Помер композитор «Сімпсонів» Альф Клаузен, який писав музику для серіалу 27 років

Новини

Помер композитор анімаційного серіалу «Сімпсони» Альф Клаузен, йому було 84 роки. Це сталося 29 травня у його будинку в Лос-Анджелесі — близько десяти років чоловік боровся з хворобою Паркінсона.

Про смерть Клаузена його донька повідомила Associated Press.

Композитор також створював музику до таких серіалів, як «Місячне сяйво» та «Альф». Клаузена 30 разів номінували на премію «Еммі», з них 21 раз за роботу над «Сімпсонами». Двічі саме за роботу над анімаційним серіалом він вигравав.

Клаузен приєднався до команди проєкту«Сімпсони» в 1990 році й писав майже всю музику до нього до 2017-го. Він створив майже 600 партитур і керував оркестром із 35 людей, який виконував їх у студії.

Його колеги вважали, що музика Клаузена була ключовою складовою гумору «Сімпсонів», але сам композитор говорив, що найкращий спосіб підтримати жарти головних героїв Гомера, Мардж, Барта і Ліси — це зробити музику якомога серйознішою.

«Я передаю емоції персонажів, а не просто підкреслюю дії на екрані», — наголошував він і розповів, що творець «Сімпсонів» Метт Ґроунінґ казав, що це не мультфільм, а драма з намальованими персонажами, тому і музика потрібна відповідна.