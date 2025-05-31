Росія атакувала Україну понад сотнею дронів і ракетами. Які наслідки атаки

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У ніч на 31 травня українська ППО знешкодила 69 російських дронів зі 109 і всі три керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Крім того, росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300. Загалом російські війська атакували 114 засобами повітряного нападу.

ППО працювала на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Усього 42 дрони збили вогневими засобами ураження, а 30 були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Основні напрямки ударів — Харківщина, Сумщина та Донеччина. Повітряні сили зафіксували влучання російських повітряних цілей в 13 місцях.

Від російських ударів є постраждалі. На Дніпропетровщині від атаки російських дронів Постраждали 42-річний чоловік і 31-річна жінка. А на прифронтове село Пологівського району Запорізької області скинули керовані авіабомби — через це загинула 9-річна дівчинка та поранений 16-річний хлопець.