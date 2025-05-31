Чому українські бійці теж почали використовувати мотоцикли. Огляд матеріалів іноземних медіа 30 травня

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«Бабель»

Про особливості роботи першого в Силах оборони України мотопідрозділу «Скала» пише Financial Times. Україна переймає тактику, яку росіяни запровадили рік тому: використовувати невеликі маневрені мотоцикли, мопеди, гольфкари та чотириколісні баггі, щоб швидко діставатися на потрібні позиції. З одного боку, це значно дешевший спосіб транспортування бійців, а дрону складніше в нього влучити, ніж у великий броньований транспорт. З іншого ― він не надає бійцям ніякого захисту. «Скала» наразі лише тренується, і журналісти отримали змогу побувати на полігоні. Вони використовують китайські мотоцикли, здатні розганятись до 95 км\год. Кожен коштує приблизно $1 500 ― суттєво дешевше за більшість автівок. Командир підрозділу запевняє, що його бійцям так буде значно простіше діставатися визначених місць, зʼявлятись раптово для ворога і наступати.

Утім, у цього підходу є й критики, пише FT. Російські мотовійська зазнають великих втрат ― для наступальних дій цей підхід виправданий, якщо не шкодувати живу силу. Особливо проти використання мотоциклів безпосередньо на лінії зіткнення колишній начштабу «Азову» Богдан Кротевич. Водночас двоколісний транспорт можна ефективно використовувати для підвезення боєкомплекту чи транспортування бійців на прифронтових територіях. «Так, це швидко. Так, це мобільно. Але це призводить до вищого рівня втрат через повну втрату захисту, ― цитує видання українського військового аналітика Олександра Коваленка. ― Це шлях, яким ми не маємо йти. Краще звернути з нього, поки не запізно».

У «Скалі» погоджуються, що солдат на мотоциклі може страждати від мін, поганої погоди, складного ландшафту ― те, з чим легше дати раду, перебуваючи під захистом автівки. Наскільки плюси переважають мінуси ― підрозділ невдовзі перевірить.

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