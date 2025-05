NYT: Під час роботи з Трампом Маск у великих кількостях вживав наркотики. Через це він мав проблеми із сечовим міхуром

Новини

Американський підприємець Ілон Маск, будучи одним з найближчих союзників президента США Дональда Трампа, вживав наркотики у великих кількостях — набагато більше, ніж вважали до того. Це виходило за рамки епізодичного вживання — він часто вживав кетамін, іноді щодня, і змішував його з іншими наркотиками.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Як пише газета, Маск розповідав людям, що приймає так багато кетаміну, що це впливає на його сечовий міхур — це типовий наслідок хронічного вживання. Він приймав екстазі та психоделічні гриби. І він подорожував з коробкою з приблизно 20 таблетками, включно з тими, що мали маркування стимулятора Аддерал. За словами людей, які були на тих заходах, він вживав ці речовини, зокрема, на приватних вечірках у різних місцях США та щонайменше в одній іншій країні.

Раніше Маск описував деякі зі своїх проблем із психічним здоровʼям в інтервʼю та соціальних мережах, зазначивши в одному з дописів, що він відчував «великі злети, жахливі падіння і невпинний стрес». Він засудив традиційну терапію та антидепресанти. За словами людей, знайомих з його звичками, він бореться з переїданням і приймає ліки для схуднення.

У березні 2024 року журналіст Маск сказав, що приймає лише «невелику кількість» кетаміну — приблизно раз на два тижні як призначений препарат від негативного настрою. Він стверджував, що йому призначали кетамін від депресії, а своєму біографу Маск сказав: «Мені справді не подобається вживати незаконні наркотики».

«Якщо ви вжили забагато кетаміну, ви насправді не зможете виконати роботу, а в мене багато роботи», – сказав він.

У США кетамін офіційно дозволено використовувати тільки як знеболювальне під час медичних процедур. Деякі лікарі з особливими дозволами можуть призначати його для лікування психічних проблем, як-от депресія. Але влада попереджає, що кетамін має ризики — він може викликати галюцинації, втрату зв’язку з реальністю, а при частому вживанні — залежність і проблеми із сечовим міхуром.

Проте газета Times виявила, що насправді бізнесмен має набагато сильнішу залежність. Люди, які знали, як Маск вживає ліки, казали, що було важко зрозуміти — він приймає їх для здоровʼя чи просто заради ефекту. Це хвилювало деяких його знайомих.

Ще у 2024 році газета The Wall Street Journal писала, що Маск раніше вживав наркотики для розваги. Деякі керівники Tesla, компанії, яка виробляє його електромобілі, були стурбовані тим, що він вживає наркотики, особливо снодійне під назвою Ambien.

Минулого року, коли він тільки-но вийшов на політичну арену, деякі люди, які його знали, були стурбовані його частим вживанням наркотиків, перепадами настрою та зацикленістю на бажанні мати більше дітей. Як пише The New York Times, така картина його поведінки ґрунтується на особистих повідомленнях, які отримала The Times, а також на розмовах із понад десятьма людьми, які знали Маска або працювали з ним.

NYT пише, що незрозуміло, чи вживав Маск наркотики, коли приєднався до команди Трампа в Білому домі, але зазначає, що часто його поведінка була непередбачуваною. Він ображав членів Кабінету міністрів, робив жест, схожий на нацистське вітання тощо.

На тлі цього деякі давні друзі Маска відвернулися від нього. Зокрема, колишній друг, нейробіолог Філіп Лоу розкритикував Маска за жест, схожий на нацистський, і заявив, що той «все більше розширює межі поганої поведінки».

Маск та його адвокат не відповіли на запити журналістів щодо того, чи вживає він наркотики та що відбувається в його особистому житті. Також Білий дім не сказав, чи просив Маска пройти тест на наркотики.