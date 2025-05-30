Фінляндія вперше офіційно звинуватила Іран у шпигунстві. Що відомо

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Фінляндія вперше офіційно звинуватила Іран у шпигунстві. Раніше серед таких країн були лише Росія та Китай.

Про шпигунство з боку іранської сторони повідомила фінська розвідувальна служба (Supo), передає мовник Фінляндії Yle.

За даними Служби безпеки та розвідки країни, Фінляндія стала мішенню для іранських шпигунських операцій. Там не уточнюють, що саме цікавить Іран, але вважають, що такі дедалі ворожіші дії Ірану є відображенням погіршення відносин держави із Заходом.

«Загроза також зросла у скандинавських країнах», — сказав речник Supo, але відмовився уточнити, яку саме інформацію Іран шукає про Фінляндію.

У коментарі для YLE фінська розвідувальна служба зазначила, що окрім РФ, Китаю та Ірану, підозрює деякі інші країни у шпигунських операціях, спрямованих проти Фінляндії або людей, які проживають у країні. Про які саме держави мова — не уточнили.

У Supo вважають, що деякі автократичні держави стежать за людьми, які проживають за кордоном і належать до політичної опозиції своїх країн або є членами груп, які, на їхню думку, є загрозою для тих, хто при владі.

«Мета полягає в тому, щоб отримати інформацію про цих людей за допомогою кількох різних засобів. Розвідувальні дані є одним з використовуваних методів», — заявила фінська розвідувальна служба.

Там додали, що «мета цієї діяльності — заглушити голоси, які критикують режим».