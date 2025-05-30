Вночі Росія била по Україні дронами та балістикою — є влучання. Як спрацювала ППО

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У ніч проти 30 травня росіяни атакували Україну 90 дронами з напрямків Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також ворог бив двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками удару були Харківщина, Одещина та Донеччина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 8:00 ППО знешкодила 56 ворожих дронів на сході, півдні та півночі країни: 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Влучання зафіксували у 12 місцях, додали Повітряні сили ЗСУ.