Генштаб ЗСУ: Російська армія втратила ще понад тисячу військових і засіб ППО за добу

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Упродовж минулої доби, 29 травня, Росія втратила ще 1 140 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 71 дрон оперативно-тактичного рівня та 74 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 986 тисяч військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.