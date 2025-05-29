Звіт: За 2024 рік КНДР передала Росії мільйони снарядів, сотню балістичних ракет і тисячі солдатів

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Упродовж 2024 року Північна Корея й Росія суттєво розширили військову, політичну та економічну співпрацю, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН. КНДР постачає Росії зброю, ракети, артилерію, а також відправила понад 11 тисяч військових для підтримки війни проти України. Натомість Москва передає Пхеньяну системи ППО, тренує його війська і постачає заборонені обсяги нафтопродуктів.

Про це звітує Багатостороння група моніторингу санкцій (MSMT), яка опублікувала свою першу доповідь про співпрацю між КНДР і Росією. Це відстежують у контексті дотримання санкцій ООН проти КНДР.

У 2024 році Росія отримала від Північної Кореї до 9 мільйонів одиниць артилерійських і реактивних боєприпасів і 11 тисяч військовослужбовців. Тим часом Москва відправила в КНДР системи ППО, зенітні ракети, сучасні засоби радіоелектронної боротьби та очищену нафту без належного звітування. Передача зброї між КНДР і Росією порушує ембарго, встановлене резолюціями ООН. Те, що росіяни навчали північнокорейських військових, теж є порушенням.

З вересня 2023 року КНДР передала Росії понад 20 тисяч контейнерів з боєприпасами для повномасштабної війни проти України. Контейнери містили снаряди калібрів 82, 122, 130, 152 і 170 мм. Крім того, у 2024 році Москва отримала щонайменше 100 північнокорейських балістичних ракет і використала їх для ударів по цивільній інфраструктурі в Києві, Запоріжжі та інших містах.

Група моніторингу також встановила, що Пхеньян віддав Росії понад 200 одиниць техніки, включно із самохідними установками, ракетними системами залпового вогню, машинами для перезаряджання та протитанковими ракетами Bulsae-4 і РПГ. Експерти побачили ознаки, що точність ракет КНДР зросла завдяки тому, що росіяни випробували їх у реальних ударах по Україні.

Британська організація Conflict Armament Research підтвердила, що частину ракет, якими Росія атакувала Україну у 2024 році, виготовили в Північній Кореї. Аналіз уламків ракет у Харкові, Білій Церкві та інших містах показав характерні ознаки північнокорейського виробництва. Усі ракети ідентифіковали як Hwasong-11A або Hwasong-11B, деякі з них виготовлені у 2024 році.

Уся ця військова співпраця порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють передачу озброєнь, навчання та підтримку з боку КНДР.