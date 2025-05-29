Китай більше не продає дрони Mavic Україні та Європі, але продовжує постачати їх до РФ

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Володимир Зеленський заявив, що КНР припинила продаж дронів Mavic Києву та іншим європейським країнам, водночас Кремль продовжує їх отримувати.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Китайські Mavic доступні для росіян, але закриті для українців. На території Росії є виробничі лінії, де працюють китайські представники», — розповів президент журналістам 27 травня.

Цивільний квадрокоптер Mavic в умовах війни адаптували до перенесення вибухівки. На полі бою його також використовують для спостереження.

Європейський посадовець підтвердив слова Зеленського і додав, що КНР також обмежила поставки деяких компонентів дронів, зокрема магнітів для двигунів, до західних країн. Але такі поставки в Росію нарощують, пише видання.

«Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати такі дії?» — каже президент України.

Китайські виробники почали скорочувати продаж ключових компонентів у США та Європу ще наприкінці 2024 року, зазначає медіа. На думку західних посадовців, це стало передвісником ширших експортних обмежень.

Пекін неодноразово заявляв, що контролює експорт товарів подвійного призначення, як-от дрони, які можуть мати військове застосування.

«Позиція Китаю щодо українського питання залишається послідовною та чіткою: ми прагнемо зупинити війну і сприяти мирним переговорам. Китай ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін і суворо контролює товари подвійного призначення. Ми рішуче виступаємо проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», — йдеться в заяві МЗС Китаю для Bloomberg.

За словами Володимира Зеленського, Україна звернулася до союзників з проханням допомогти профінансувати виробництво дронів, адже планує виготовляти від 300 до 500 одиниць щодоби.

«Проблема не з виробництвом, проблема у фінансуванні», — переконаний президент.