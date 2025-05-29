Російські хакери, які видавали себе за журналістів, атакували Міноборони Британії

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Пов’язані з Росією хакери, які видавали себе за журналістів, намагалися зламати облікові записи працівників Міністерства оборони Великої Британії. Спробу вчасно виявили та зупинили.

Про це пише Sky News.

Спершу хакери надіслали два листи, видаючи себе за інформаційне агентство. Друга хвиля листів мала фінансову тематику та спрямовувала жертв на комерційний файлообмінник.

Так хакери намагались розповсюдити серед жертв шкідливе програмне забезпечення, яке, як зʼясувалось, було повʼязане з російською хакерською групою під RomCom.

На виявлення атаки знадобилося близько години.

Нинішня атака стала лише однією з понад 90 тисяч кібератак з боку ворожих держав проти військових структур Великої Британії за останні два роки — це вдвічі більше, ніж за попередні два роки.

Частково таке зростання пояснюють покращенням здатності військових виявляти подібні загрози. Водночас атаки стають дедалі складнішими та витонченішими.