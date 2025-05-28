Україна та Фінляндія створили міжнародну Коаліцію укриттів

Новини

Україна та Фінляндія започатковують міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту — завдяки їй український уряд планує залучити €14 мільярдів на розбудову укриттів.

Про це повідомив очільник уряду України Денис Шмигаль.

Документ про створення Коаліції 28 травня підписали український премʼєр-міністр та його фінський колега Петтері Орпо.

За словами Шмигаля, Коаліція матиме такі завдання:

координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів;

обмінюватися найкращими практиками в цій сфері;

створювати та підтримувати механізми фінансування для зведення обʼєктів цивільного захисту. Шмигаль каже, шо одним з таких інструментів може бути програма Ukraine Facility .

Станом на травень 2025 року в Україні є понад 62 тисячі укриттів, проте частина з них потребують модернізації та осучаснення. Водночас є потреба у ще більшій кількості місць цивільного захисту.

Уряд України має мету до 2027 року побудувати 2 300 таких споруд, до 2030-го — ще 3 тисячі.

Про що ще домовилися Фінляндія та Україна

Країни посилюватимуть співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях. На зустрічі Дениса Шмигаля з премʼєр-міністром Петтері Орпо сторони підписали кілька двосторонніх документів.

Спільну заяву. У документі йдеться про розширення співпраці у сфері безпеки, готовність спільно працювати над виробництвом боєприпасів, розвитком оборонної промисловості, дослідженнями й обміном інформацією. Також йдеться про розмінування, екологічну безпеку, притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини та механізм компенсацій за збитки. Фінляндія підтримує рух України до членства в ЄС і НАТО.

Меморандум спрямований на розвиток партнерства в енергетиці. Його мета — обʼєднати зусилля для створення стабільної, безпечної, децентралізованої та екологічно чистої енергосистеми в Україні.

Також сторони підписали угоду про реалізацію Програми «Навчаємося разом 2» (Learning2gether2), як допомагає покращити середню освіту для учнів 10—12 класів у рамках реформи Нової української школи. Програма допомагає вчителям освоювати необхідні навички та знання, сприяє школам у створенні освітніх програм за їхніми профілями та запускає соціальні ініціативи для підтримки педагогів, адміністрації та учнів.