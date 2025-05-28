У Німеччині трьох чоловіків звинувачують у шпигунстві на РФ. Вони стежили за ексвійськовим ЗСУ

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Прокуратура ФРН обвинувачує трьох чоловіків у шпигунстві на користь Росії, яке здійснювали на території Німеччини. Можливо, вони збиралися вбити ексвійськового з України.

Про це повідомляє німецький мовник Tagesschau.

Обвинувачення висунули у Франкфурті-на-Майні. За даними слідства, фігурантів найняла російська спецслужба: їм доручили стежити за колишнім українським військовим, який перебував у Німеччині. Імовірно, кінцевою метою операції було його замовне вбивство, пише Tagesschau.

Тепер Сенат з питань держбезпеки Вищого земельного суду Франкфурта вирішуватиме, чи відкривати судовий процес і коли саме. За даними правоохоронців, фігуранти — громадяни України, Вірменії та РФ. Їх звинувачують у діяльності на користь іноземної розвідки за обтяжливих обставин.

За версією слідства, у травні 2024 року громадянин Вірменії отримав завдання стежити за чоловіком, який після початку російського вторгнення воював на боці Збройних сил України й нині перебував у Німеччині. Для цього імовірний шпигун залучив двох спільників, кажуть правоохоронці.

Колишнього бійця 19 червня мали заманити на зустріч у кафе в центрі міста, щоб встановити його особу та зібрати додаткову інформацію. Однак перед цим чоловік звернувся до поліції, тому зустріч зірвалася. Троє обвинувачених зараз перебувають під вартою.