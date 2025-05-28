Російського окупанта підозрюють у розстрілі українських військовополонених. Зараз росіянин сам у полоні

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Служба безпеки України повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв українських військовополонених, а потім потрапив у полон до ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що під час боїв на Курському напрямку 9 січня 2025 року російський окупант разом зі своїми поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ.

Однак уже 11 січня 2025 року диверсійно-розвідувальну групу фігуранта знайшли й атакували українські військові Сил спеціальних операцій. Російську ДРГ частково ліквідували, а фігуранта справи взяли в полон.

Підозрюваний — стрілець із 40 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ. Йому оголосили підозру за воєнні злочини, за що загрожує довічне.