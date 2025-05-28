ООН: Росія вчиняла воєнні злочини, коли атакувала з дронів цивільних на Херсонщині

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Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів, скоєних в Україні, дійшла висновку, що російська армія вчиняла злочини проти людяності та воєнні злочини, коли багаторазово атакувала цивільних людей на правому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це йдеться у звіті комісії, який є в розпорядженні «Бабеля».

Фахівці зʼясували, що головною метою російських атак було залякати мирне населення, що порушує міжнародне гуманітарне право. Російські оператори дронів з липня 2024 року систематично били по цивільних — переважно по людях на вулицях або в транспорті. Під удари потрапляли й машини швидкої допомоги.

Комісія ООН задокументувала атаки дронами в Херсоні та ще в 16 населених пунктах уздовж понад 100 кілометрів прибережної зони. Офіційно відомо про загибель майже 150 мирних мешканців і поранення ще сотні.

Під час розслідування комісія опитала понад 90 жителів Херсонщини (жертв і свідків), перевірила місце зйомки понад 120 відео атак, збирала документи та проаналізувала сотні доступних відео і текстів.

Виявилося, що росіяни для атак використовувати звичайні дрони, які переобладнали для скидання вибухівки, і безпілотники-камікадзе. З відео, які публікували російські телеграм-канали, видно, що оператори дронів цілеспрямовано обирали цивільних як цілі.

Комісія ООН резюмувала, що такі прицільні атаки по цивільних — це воєнний злочин, чий систематичний характер доводить, що удари планували й організовували. У такий спосіб Росія могла також домагатися того, щоб люди були змушені тікати з території досяжності російських дронів. Це можна вважати насильницьким переміщенням населення.

У звіті також зазначили, що Комісія ООН розглядала заяви Росії про нібито атаки українських дронів по цивільних у Херсонській області, але їй не вдалося це підтвердити, бо російська сторона відмовилася співпрацювати.

Незалежна міжнародна комісія ООН зрештою заявила, що Росія використовує терор як елемент державної політики примусового виселення українського населення і не робить нічого, щоб зупинити ці злочини.

Комісія рекомендує Росії негайно припинити атаки, притягнути винних до відповідальності, а Україні — посилити допомогу постраждалим. Міжнародним партнерам радять підтримати ці зусилля фінансово і технічно.