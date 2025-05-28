Медіа: Росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї — для цього використовує продукцію західних компаній

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Росія проводить в Оренбурзькій області масштабну модернізацію шахт, які здатні запускати ядерні ракети.

Про це свідчать супутникові знімки і документація щодо цих обʼєктів, що опинилася в публічному доступі. Їх проаналізували журналісти данського проєкту Danwatch і німецького журналу Der Spiegel.

Супутникові знімки свідчать, що за останні десять років Росія модернізувала велику кількість ракетних пускових установок у районі міста Ясний неподалік від кордону з Казахстаном.

Серед оновлених обʼєктів — база 621 ракетного полку, на якій побудували нові дороги, будівлі та захисні споруди. Також комплексна модернізація відбувається на розташованій за 17 км базі 368 ракетного полку. Обидва ці підрозділи мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси «Авангард».

Крім того, журналісти проаналізували понад два мільйони документів, що стосуються російських військових закупівель, які вони виявили у відкритому доступі. Згідно з документами, паралельно з розробкою нових видів озброєння Росія будувала абсолютно нові військові об’єкти.

«Цілі бази майже повністю зрівняли з землею та відбудували з нуля; зведено сотні нових казарм, сторожових веж, командних центрів і складських приміщень; прокопано кілька кілометрів підземних тунелів», — пише Danwatch.

У документах також міститься інформація про постачання на об’єкти великої кількості будівельних матеріалів — сталі, піску, цементу, цегли та ізоляційних матеріалів, а також більш чутливих елементів, як-от IT-системи, електричні установки, водогін, опалення та вентиляція.

Документи містять детальні описи систем безпеки: три шари електричних загорож по зовнішньому периметру баз, датчики сейсмічної активності та радіаційного фону, вибухозахищені двері й вікна, будівлі з армованого бетону та сигнальні системи з магнітними контактами й інфрачервоними сенсорами. У деяких випадках навіть вказано тип і розташування внутрішніх камер спостереження на будівлях.

Там також детально розкривають внутрішнє планування об’єктів. У документах описано, де солдати їдять, сплять і користуються туалетом. Зазначено також, де вони відпочивають і яким тренажерним обладнанням користуються (переважно біговими доріжками та гантелями), у які ігри грають у вільний час (шахи та шашки), а також які написи висять на стінах («Стоп! Розвернись! Заборонена зона!», «Військова присяга», «Правила догляду за взуттям»). Вказано, у яких підвальних приміщеннях зберігаються захисні засоби та де стоять шафи зі зброєю. Також чітко написано, де розміщуються командні пункти і які будівлі з’єднані між собою підземними тунелями.

У тендерній документації журналісти виявили, що для будівництва об’єктів російські військові використовують, зокрема, продукцію західних компаній — цемент, гіпс, клей, ізоляційні та звукоізоляційні матеріали, зазначає Spiegel. Особливо часто застосовується продукція німецької компанії Knauf.

Документи, що потрапили у відкритий доступ, належать до розвідувальної інформації найвищої категорії й дозволяють виявити вразливі місця для атаки, сказав Danwatch колишній командир 1 батальйону військової розвідки британської армії Філіп Інгрем.

«Той факт, що вам вдалося це виявити, свідчить про серйозний збій у роботі процедур у Росії», — наголосив він.