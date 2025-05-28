У Техасі підтримали закон, який зобовʼязує Apple та Google перевіряти вік користувачів своїх магазинів застосунків

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Губернатор Техасу Грег Ебботт 27 травня підписав закон, який зобов’язує Apple та Google перевіряти вік користувачів своїх магазинів застосунків.

Про це пише Reuters.

Закон набуде чинності 1 січня. Він вимагає батьківської згоди для завантаження застосунків або здійснення покупок у застосунках для користувачів віком до 18 років. Раніше цього року Юта стала першим штатом США, який ухвалив подібний закон, а федеральні законодавці також запропонували аналогічний законопроєкт.

Інший законопроєкт у Техасі, який вже пройшов Палату представників і чекає голосування в Сенаті, передбачає обмеження доступу до соцмереж лише для повнолітніх користувачів.

Обмеження за віком і вимога батьківської згоди — одні з небагатьох питань, щодо яких у США є широка згода. Опитування Pew Research 2023 року показало, що 81% американців підтримують вимогу про батьківську згоду для створення облікового запису в соцмережах дітьми, а 71% — підтримують перевірку віку перед використанням соцмереж.

Meta, а також Snap і X (колишній Twitter), привітали ухвалення закону. Apple та Google виступили проти, вказавши, що закон зобов’язує ділитися віковими даними з усіма застосунками, навіть якщо вони не становлять жодної загрози. Натомість вони пропонують альтернативний варіант — передавати інформацію про вікову категорію лише тим застосункам, які цього потребують.

Кетлін Фарлі, віцепрезидентка юридичного департаменту Chamber of Progress (організації, яку підтримують Apple та Alphabet), зазначила, що закон Техасу, ймовірно, буде оскаржений у суді на підставі Першої поправки до Конституції США.