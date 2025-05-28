SpaceX знову випробувала ракету Starship — вона вибухнула над Індійським океаном

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Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела дев’ятий тестовий політ ракети Starship, яка стартувала зі Starbase у Техасі ввечері 27 травня. Зрештою вона вибухнула над Індійським океаном.

Про це повідомив SpaceX.

Найбільша та найпотужніша на сьогодні ракета-носій Super Heavy показала, що є проблеми, коли її перший ступінь вибухнув замість того, щоб виконати заплановане приводнення в Мексиканській затоці.

Верхня частина Starship також пройшла тестування — включила двигуни, вийшла на орбіту, але не змогла відкрити двері вантажного відсіку для виведення супутників-симуляторів Starlink. Через помилку в орієнтації не вдалося повторно включити двигун для повернення на Землю. Зв’язок зі Starship обірвався через 46 хвилин після старту.

Федеральні регулятори дозволили SpaceX провести новий політ Starship лише за чотири дні до запуску. Проєкт Starship призупиняли на два місяці через розслідування аварії. Два попередні польоти в січні та березні закінчились невдачею — ракета вибухала невдовзі після старту, уламки розліталися над Карибським басейном, що призвело до проблем з безпекою та змусило скасувати десятки авіарейсів у регіоні.