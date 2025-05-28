Reuters: Адміністрація Трампа призупинила запис на нові студентські візові співбесіди

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Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала своїм дипломатичним місіям за кордоном припинити призначення нових зустрічей для заявників на студентські та обмінні візи, оскільки Державний департамент готується до розширення перевірки соціальних мереж іноземних студентів.

Про це пише Reuters з посиланням на внутрішні повідомлення адміністрації.

У повідомленні держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що департамент планує видати оновлені інструкції щодо перевірки соціальних мереж студентів та учасників програм обміну після завершення перегляду, і порадив консульським відділам призупинити призначення нових візових зустрічей.

Цей крок відбувається на тлі зусиль адміністрації Трампа активізувати депортації та анулювання студентських віз у межах жорсткої імміграційної політики.

У повідомленні Рубіо також наголосив, що вже призначені зустрічі можуть відбутися за чинними правилами, але вільні слоти для запису слід видалити.

Розширена перевірка соціальних мереж вимагатиме змін у роботі консульських відділів, у процесах і розподілі ресурсів, згідно з документом, який радить враховувати навантаження і потреби кожного окремого випадку перед призначенням зустрічей.

Повідомлення також закликає консульства зосередитися на обслуговуванні громадян США, імміграційних візах та запобіганні шахрайству.

Представники адміністрації Трампа раніше заявляли, що студенти з візами та власники грінкарт можуть бути депортовані через підтримку палестинців або критику Ізраїлю у війні в Газі, називаючи їхні дії загрозою зовнішній політиці США і звинувачуючи їх у прихильності до ХАМАС.