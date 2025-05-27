Через російські атаки було понад 1 200 порушень роботи енергомереж за два місяці

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Від 25 березня 2025 року через збройну агресію РФ сталося понад 1 200 порушень функціонування енергомереж.

Про це пише Міністерство енергетики України.

Зокрема, йдеться про 70 інцидентів у секторі нафти і газу, 11 — у вугільному. Тому Україна досі потребує енергетичного обладнання і комплектуючих, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо-зимового періоду.

У міненерго зазначили, що Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом — саме через нього міжнародні партнери допомагають українській енергетиці.

Станом на травень 2025 року донори вже анонсували внесення до фонду понад €1,1 мільярда. До нього приєдналися 33 партнери з 22 країн — це держави, компанії, великі корпорації та міжнародні організації.