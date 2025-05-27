Через російські атаки було понад 1 200 порушень роботи енергомереж за два місяці
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Від 25 березня 2025 року через збройну агресію РФ сталося понад 1 200 порушень функціонування енергомереж.
Про це пише Міністерство енергетики України.
Зокрема, йдеться про 70 інцидентів у секторі нафти і газу, 11 — у вугільному. Тому Україна досі потребує енергетичного обладнання і комплектуючих, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо-зимового періоду.
У міненерго зазначили, що Фонд підтримки енергетики України став ефективним інструментом — саме через нього міжнародні партнери допомагають українській енергетиці.
Станом на травень 2025 року донори вже анонсували внесення до фонду понад €1,1 мільярда. До нього приєдналися 33 партнери з 22 країн — це держави, компанії, великі корпорації та міжнародні організації.
- Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Завдяки йому Україна фінансує закупівлю запчастин і обладнання для зруйнованих обʼєктів енергетичної інфраструктури. Станом на 24 лютого 2025 року фонд отримав від донорів понад €1,11 мільярда з понад 30 країн.
- Наприкінці лютого USAID закрило грант на $75 млн для Фонду енергетичної підтримки України. Про це стало відомо 12 березня. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектора України, але варто зазначити, що США не були найбільшим донором цього фонду. Для порівняння, станом на травень минулого року внесок Німеччини становив €225 мільйонів, Данії — майже €17 мільйонів. А Швеція в травні 2024 року виділила енергетичний пакет для України вартістю 650 мільйонів шведських крон (€56,6 мільйона). З них €43,5 мільйона спрямували саме через Фонд підтримки енергетики України.