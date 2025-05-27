Смерть дитини через видалення зубів у Львові: підозрювана мобілізувалася і просить зупинити кримінальне провадження

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Лікарка-анестезіолог зі Львова, яку підозрюють за фактом смерті пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів, мобілізувалася на військову службу. Тепер її захист просить зупинити кримінальне провадження.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зараз суд розглядає обвинувальний акт стосовно лікарки за фактом смерті Велеса Пашника. У грудні 2023 року дитину відвели до львівської приватної клініки Ori-Dent, аби видалити йому два молочних зуби — стоматолог запропонував провести процедуру під загальною анастезією.

Директор медзакладу пояснив матері хлопчика, що під час операції в дитини зупинилося серце, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімаційного відділення, де лікарі констатували смерть мозку. Життєдіяльність дитини підтримували лише препарати. Він місяць пробув у комі й помер 13 січня 2024 року.

У лютому 2025 року лікарці-анестезіологу повідомили про підозру за чотирма статтями ККУ після того, як слідчі зʼясували, що вона не кваліфікована, щоб проводити анестезію дітям, тому й обрала помилкову тактику процедури. У серпні 2023 року ця лікарка з дипломом, що дозволяє їй надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія» і посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія».

Зараз Львівська обласна прокуратура заявила, що не погоджується з клопотанням адвокатів підозрюваної, і натомість подала прохання замінити їй домашній арешт на тримання під вартою. Крім того, прокурори виступатимуть проти зупинення справи. Вони також підготували запит на дозвіл затримати обвинувачену, щоб привести її до суду для розгляду питання про новий запобіжний захід.

Батько померлого хлопчика Віктор Пашник вважає, що підозрювана лікарка Ірина Пода мобілізувалася, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Адвокатка родини Велеса Пашника Ірина Сенюта зазначила, що підозрювана мобілізувалася 16 квітня 2025 року.