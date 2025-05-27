Україна зможе транспортувати газ із Греції через Трансбалканський коридор

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це повідомили пресслужби НКРЕКП і Міністерства енергетики України.

Тепер потужності для транспортування газу з Греції до України по Трансбалканському маршруту розподілятимуться через один спільний аукціон. Йдеться приблизно про три мільйони кубометрів газу на добу. Це має створити альтернативу російському газу для України та країн регіону і покращити енергетичну безпеку.

Трансбалканський маршрут технічно доступний, але не використовувався повноцінно через високі тарифи в кожній країні, через які проходить газ (Греція, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна). Щоб зробити транспортування вигіднішим, оператори цих країн запропонували спільне рішення для узгодження тарифів і полегшення бронювання потужностей.

«Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей», — резюмував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Україна домовляється з операторами газотранспортних систем Республіки Болгарія (Bulgartransgaz), Грецької Республіки (DESFA SA), Республіки Молдова (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).