У Канаді засудили чоловіка, який викрав найвідоміший знімок Вінстона Черчилля

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Yousuf Karsh

Канадця засудили майже до двох років ув’язнення за крадіжку відомої фотографії британського премʼєра Вінстона Черчилля під назвою «Лев, що реве».

Про це пише BBC.

Джеффрі Вуд визнав себе винним у викраденні оригінального знімка з готелю Château Laurier в Оттаві. Також він зізнався у фальсифікації. Вуд заявив, що викрав фото, аби знайти гроші для свого брата, який страждав на психічні розлади.

Yousuf Karsh

Поліція Оттави повідомила, що фото було знайдене минулого року в Генуї, Італія, у приватного покупця, який не знав, що знімок викрадений.

Вуд отримав покарання «два роки мінус один день», що означає відбуття строку у провінційній установі, а не у федеральній в’язниці.

Адвокат Вуда назвав вирок «надмірно суворим», враховуючи, що підсудний раніше не мав проблем із законом.

Що це за портрет

Портрет під назвою «Лев, що реве» (Roaring Lion) зробив канадський фотограф вірменського походження Юсуф Карш після того, як Черчилль виступив перед канадським парламентом у 1941 році.

Ця фотосесія мала тривати лише дві хвилини. Карш попросив премʼєр-міністра покласти сигару, оскільки дим заважатиме зображенню, однак Черчилль відмовився. Тож перш ніж зробити знімок, Карш вихопив сигару з рота британського премʼєра, що і стало причиною такого невдоволеного вигляду Черчилля.

Після зйомок Черчилль заявив фотографу: «Ви можете змусити навіть лева, що ричить, завмерти, щоб сфотографуватися». Таким чином він дав знімку його знамениту назву.

Портрет є одним із найвідоміших зображень Черчилля. Він навіть зʼявився на британській банкноті номіналом у пʼять фунтів стерлінгів.

Карш подарував знімок готелю Fairmont Château Laurier в Оттаві. Саме в ньому вони разом із дружиною прожили 18 років після того, як втекли від геноциду вірмен. До 1992 року Карш також мав там студію.