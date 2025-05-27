ППО знешкодила 43 російські дрони за ніч. Є влучання

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Міноборони України

У ніч на 27 травня українська протиповітряна оборона знешкодила 43 із 60 російських дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО працювала на сході, півночі та півдні України. Засоби вогневого ураження збили 35 російських дронів, а ще вісім були втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Повітряні сили зафіксували влучання дронів у 9 локаціях. Ще в трьох місцях впали уламки збитих безпілотників.

На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждали дві людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Через удари дронами різних типів пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватні будинки та автівки.