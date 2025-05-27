Недавні російські обстріли показали, наскільки Україні потрібні ракети ППО. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 травня

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«Бабель»

Видання по всьому світу написали про масовану російську ракетно-дронову атаку, яка відбувалась протягом останніх трьох ночей. Згадали вони й про реакцію Дональда Трампа на обстріли ― він назвав Путіна «божевільним». На відміну від більшості медіа, The Washington Post зазирнули глибше й розкрили через нічні атаки поточну проблему Сил оборони ― брак засобів протиповітряної оборони. Зокрема тих, що здатні збивати балістику.

Переважну більшість дронів та крилатих ракет українці здатні знешкодити своїми силами чи за допомогою європейських систем ППО. Однак балістичні ракети наразі може збити лише система Patriot, і Україна відчуває брак як наземних комплексів, так і ракет до них. Це виразно було видно в ніч із суботи на неділю, коли росіяни запустили дев’ять балістичних ракет, і Україна, якщо судити з офіційних звітів, не збила жодної з них. При цьому дві з цих ракет цілили по Києву чи передмістю.

Очевидно, що американці не надаватимуть додаткові комплекси ППО безкоштовно, як це було раніше. Українці підлаштуються й під потребу купувати установки чи ракети до них, стверджує виданню український дипломат. Інша справа, чи готові США продавати «петріоти». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на ці установки у світі зріс. Європейські країни, переживаючи за власну безпеку, не можуть віддавати установки просто так ― деякі погоджуються зробити це за умови, якщо США продадуть їм новий комплекс зі знижкою. Наразі гарантій від Вашингтону щодо цього немає.

Після підписання угоди про корисні копалини між Україною й США Вашингтон дозволив Німеччині продати Києву ще одну установку Patriot ― однак разом із нею Україна отримає старіші ракети моделі PAC-2 замість найсучасніших PAC-3. Із вдосконаленням російських балістичних ракет спроможність старіших снарядів для ППО їх перехоплювати знижується.

Інша система, потенційно спроможна перехоплювати балістичні ракети, ― європейська ракета Aster, пише видання. Однак на практиці її ефективність іще не було перевірено.

Українці нагадують США, що «один “Іскандер” ― це потенційно сотні цивільних жертв» і що удари з найбільшою кількістю загиблих серед цивільних в Україні найчастіше спричиняли балістичні ракети. Американські чиновники нібито розуміють це, пише WP ― однак зараз вони воліють не робити гучних заяв про надання Києву нових комплексів ППО, боячись розізлити Росію на тлі спроб Трампа запустити мирні переговори між двома країнами.

Це лише частина огляду. Резюме іще трьох матеріалів доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.