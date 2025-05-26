Телескоп «Хаббл» побачив спіральну галактику, що подорожує Всесвітом із супутницею

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Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення спіральної галактики NGC 3507, яка розташована приблизно за 46 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Лева. Хоч на фото вона одна, та в космічній подорожі її супроводжує галактичний партнер — NGC 3501.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактику NGC 3507 класифікують як спіральну з перемичкою, бо її спіральні рукави виходять з кінців центральної перемички зірок, а не із центральної точки галактики.

Для галактик, розташованих на відстані кількох десятків мільйонів світлових років, як-от NGC 3507 і NGC 3501, можна чітко побачити такі деталі, як спіральні рукави, пилові газові хмари та яскраві скупчення зірок. А от більш далекі виглядають менш чітко. Вони бувають помаранчеві або жовті від круглих і зіркоподібних до вузьких і витягнутих, з натяками на спіральні рукави.

Окрім галактики NGC 3507 і решти фонових галактик, на фото видно ще один об’єкт — зірку з чотирма променями світла. Це зірка з нашої галактики Чумацький Шлях, що розташована всього за 436 світлових років від Землі.