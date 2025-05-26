Зеленський встановив нову дату Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Тепер його відзначатимуть цього дня, а не 29 липня.
Про це йдеться у відповідному указі президента № 346/2025.
Саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення, майбутніх Сил спеціальних операцій, разом з побратимами з інших складових Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ і підняли прапор України.
В указі зазначили, що День Сил спеціальних операцій ЗСУ встановили для вшанування мужності та героїзму воїнів ССО. Також окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака встановили дату вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій — це 29 липня.
- Сили спеціальних операцій виконують складні бойові завдання в тилу ворога, володіють високими навичками боротьби проти великої кількості ворогів малою групою, а також здатні вести боротьбу в будь-яких умовах. З усіх родів українських військ найважчий відбір — саме до ССО.