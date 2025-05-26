Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу військових та понад 50 артсистем

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Протягом минулої доби, 25 травня, Росія втратила ще 1 000 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські оборонці знищили чотири російські танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 264 дрони оперативно-тактичного рівня та 53 крилаті ракети, а ще 92 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 981 тисячу військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.