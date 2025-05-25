Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще понад тисячу військових і десятки одиниць техніки за добу

Новини

Протягом минулої доби, 24 травня, Росія втратила ще 1 020 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські оборонці знищили два російські танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 дронів оперативно-тактичного рівня та шість крилатих ракет, а ще 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 980 тисяч військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.