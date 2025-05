У новій біографії Фредді Мерк’юрі йдеться про те, що він мав доньку. Жінка зберігала таємницю десятки років

Новини

У новій біографії фронтмена гурту Queen Фредді Меркʼюрі йдеться, що він мав дочку, тримав це в таємниці, й вони близько спілкувалися аж до його смерті в 1991 році.

Про це повідомляє The Guardian.

У книзі Love, Freddie йдеться, що дитину зачали випадково — у співака в 1976 році був роман з дружиною близького друга. Меркʼюрі нібито регулярно бачився з донькою, а про її існування знало лише його найближче коло.

Фронтмен Queen передав дочці 17 томів особистих щоденників, які вона досі зберігала в секреті. Фредді почав вести записи 20 червня 1976 року, коли дізнався про вагітність матері своєї дитини та через два дні після виходу синглу You’re My Best Friend з альбому A Night at the Opera.

Чоловік описував своє дитинство на Занзібарі, де народився 5 вересня 1946 року — його справжнє імʼя Фаррух Булсара. Йшлося у щоденниках і про навчання Меркʼюрі в британській школі-інтернаті в Індії. А далі — про втечу родини з Занзібару під час революції 1964 року та їхній переїзд до Лондона.

Останній запис у зошиті співак зробив 31 липня 1991 року, коли його здоров’я стрімко погіршувалося. Фредді Мерк’юрі помер у віці 45 років від бронхопневмонії, спричиненої СНІДом.

У Love, Freddie є фрагмент рукописного листа доньки знаменитості, яка поділилася вмістом щоденників з рок-біографкою Леслі-Енн Джонс для написання книги. Родичка Меркʼюрі зберігає анонімність і відома лише як Б. Жінці 48 років, вона працює медиком у Європі.

«Фредді Мерк’юрі був і залишається моїм батьком. У нас були дуже близькі й люблячі стосунки від моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя. Він обожнював мене й був мені відданий. Обставини мого народження можуть здатися більшості людей незвичними або навіть обурливими. Та це не дивина. Це ніколи не заважало його прагненню любити й піклуватися про мене. Він цінував мене як найдорожчий скарб», — засвідчує пані Б.

В іншому листі, що увійшов до біографії, вона пояснила своє рішення розповісти правду через десятки років.

«Після трьох десятиліть брехні, здогадів і викривлень настав час дати слово самому Фредді. Ті, хто знав про моє існування, зберігали його найбільшу таємницю з вірності до нього. Те, що я обрала розкритися у зрілому віці, — це моє рішення і тільки моє. Ніхто мене не змушував. Він довірив мені свої приватні щоденники — мені, своїй єдиній дитині та спадкоємиці — як письмовий запис своїх думок, спогадів і почуттів про все пережите», — додала жінка.

Джонс каже, що вперше Б. звернулася до неї три роки тому. Вона абсолютно впевнена, що жінка дійсно рідна донька Фредді Меркʼюрі, а не вигадниця.

«Таке неможливо підробити. Навіщо було б працювати зі мною три з половиною роки, нічого не вимагаючи взамін?» — заявила рок-біографка.