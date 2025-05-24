Однією з причин відступу ЗСУ на Курщині були дрони на оптоволокні. Огляд матеріалів іноземних медіа 23 травня

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«Бабель»

Великий матеріал про перегони між Росією та Україною в новому виді озброєння ― дронах на оптоволоконному управлінні ― опублікувало видання The Washington Post. Протягом тривалого часу сили оборони України мали перевагу над Росією у сфері безпілотників, зокрема FPV-дронів. Зараз це змінилось ― і Київ активно працює над тим, щоб відновити статус-кво.

Першим свідченням того, що росіяни перші в застосуванні нової ефективної технології, стали бої на Курщині. У лютому й березні росіяни почали активно застосовувати дрони на оптоволокні ― і їх було так багато, що українські оператори безпілотників, оглядаючи з неба місцеві поля, бачили відблиски ниток-кабелів. На той момент навіть провідні українські команди безпілотних систем ще мали на озброєнні в основному звичайні FPV-дрони.

З одного боку, стрічка, яка розкручується за безпілотником, є вразливістю, оскільки найменший вузлик чи пошкодження волокна обірвуть звʼязок і зроблять дрон непотрібним. Але умілий оператор із цим справляється й плідно користається перевагами. Це, окрім невразливості до засобів РЕБ, ще можливість літати близько до землі й виконувати складні маневри.

Значна кількість таких дронів була однією з причин того, чому росіянам вдалося взяти під контроль так звану дорогу життя між Суджею і територією України. Через дрони на оптоволокні ця траса стала однією з найбільш небезпечних ділянок фронту, із великою кількістю знищеної техніки. Зрештою, дійшло до того, що українським бійцям було безпечніше виходити з Курщини пішки, ніж на техніці ― а ті автівки, що все-таки виїжджали назад в Україну, не брали попутників, бо зупинка на трасі могла надто дорого обійтись. У березні росіяни захопили Суджу.

Зараз із понад 200 українських виробників дронів принаймні 15 виготовляють дрони на оптоволокні, йдеться в матеріалі. Попит набагато вищий ― хоч ціна такого дрона приблизно вдвічі вища, ніж звичайного FPV. Також зараз українські виробники активно шукають можливості відмовитись від китайського оптоволокна й виготовляти українські котушки. Так вдалося б значно здешевити дрони й забезпечити надійність поставок, пише видання.

Це лише частина огляду. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.