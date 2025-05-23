У Гамбурзі жінка з ножем поранила 12 людей на вокзалі
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У німецькому Гамбурзі 39-річна напала з ножем на перехожих — щонайменше 12 людей поранені.
Про це пише Abendblatt.
Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро — легкі.
Напад стався близько 18:00 за місцевим часом. Гамбурзька поліція вважає, що вона діяла сама і не мала спільників. Жінку вже затримали.
Про причини нападу та особу нападниці наразі нічого не відомо. Рух поїздів поблизу платформи, де стався напад, тимчасово було зупинено.