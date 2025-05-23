Телескоп «Хаббл» показав далеку галактику, у якій вивчає народження нових зірок

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував зображення тижня — на ньому велична галактика NGC 3511, що розташована за 43 мільйони світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

З точки зору телескопа, який перебуває на орбіті навколо Землі, кут нахилу NGC 3511 становить приблизно 70 градусів. Це дозволяє нам побачити вигини спіральних рукавів і чіткий щільний галактичний диск.

ESA / Hubble / NASA

Астрономи вивчають NGC 3511 у дослідженні, у якому зʼясовують, як народжуються зірки в сусідніх галактиках. Для цього телескоп спостерігає за 55 галактиками через пʼять спеціальних фільтрів, кожен з яких пропускає світло певного кольору.

Один із фільтрів пропускає тільки червоне світло. У ньому світяться великі хмари водню, коли на них впливає ультрафіолетове світло від молодих гарячих зірок. На зображенні NGC 3511 видно багато червоних хмар, які обвивають скупчення яскравих блакитних зірок. «Хаббл» допомагає скласти каталог цих молодих зірок, а також визначити їхні вік і масу.