Племʼя Амазонки позивається до NYT — каже, що газета зобразила його порнозалежним

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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Корінне племʼя бразильської Амазонії подало до суду на The New York Times — кажуть, що репортаж газети про їхнє знайомство з інтернетом створив їм репутацію залежних від технологій та порнографії.

Про це передає Associated Press.

Племʼя Марубо з Долини Жаварі, що налічує приблизно 2 тисяч людей, подало позов про наклеп у суд Лос-Анджелесу з вимогою сотень мільйонів доларів компенсації. У позові фігують також американський таблоїд TMZ і агрегатор новин Yahoo! News, які поширили матеріал The New York Times.

Ідеться про репортаж журналіста Джека Нікаса, опублікований у червні 2024 року. У ньому описаний перший досвід використання інтернету племʼям після того, як запустився супутниковий інтернет Starlink. У позові запевняють, що Марубо показали як спільноту, що не впоралася з доступом до інтернету, а їхня молодь стала залежною від порнографії.

Натомість газета заявила, що матеріал був «делікатним і глибоким дослідженням впливу технологій на ізольовану спільноту з багатою історією». The New York Times планує захищатися в суді.

Основна тема репортажу Джека Нікаса — як плем’я зіткнулося з проблемами, які вже давно існують: залежність від смартфонів, плітки в чатах, соцмережі, шахраї, відеоігри, фейки, порнографія. Там згадується, що одного з вождів найбільше непокоїть порнографія, адже хлопці почали поширювати порно у спільних чатах, що неприйнятно для культури марубо, де не схвалюють навіть поцілунків на публіці.

Згодом таблоїд TMZ випустив сюжет із заголовком: «Інтернет Starlink Ілона Маска зробив племʼя залежним від порнографії». У позові наголошують, що відео «помилково зобразило марубо як таких, що скотилися до морального занепаду».

Тому The New York Times випустила окрему статтю з уточненням: «Племʼя Марубо не залежне від порнографії. Цього не було видно в лісі, і цього не було в нашому матеріалі».

Представників племені це не переконало, бо, за їхніми словами, газета не визнала свою роль «у створенні наклепницького наративу» і не вибачилась.