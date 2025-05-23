Генштаб: Українські військові ліквідували 1 050 окупантів і знищили 43 їхні артсистеми

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Упродовж минулої доби, 22 травня, Росія втратила ще 1 050 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили два російські танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 148 дронів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 978 700 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.