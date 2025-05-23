Коли Трампу сказали, що переговори між Києвом та Москвою уже почались, він промовчав. Він просто забув. Огляд іноземних медіа 22 травня

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«Бабель»

Саймон Шустер, автор книжки The Showman та кількох резонансних статей про Україну за часів Володимира Зеленського, зокрема в період повномасштабної війни, написав колонку для рідного видання Time про розуміння війни Дональдом Трампом. Точніше, про її глибоке нерозуміння й небажання зрозуміти причини російського нападу. У тексті під назвою «Трамп виявляє, що війну в Україні може бути заскладно вирішити» Шустер відштовхується від того ж, про що медіа світу пишуть із понеділка: Трамп, який колись обіцяв завершити цю війну «за 24 години», тепер називає цю війну України та Росії такою, до якої США не повинні мати стосунку. Він фактично самоусунувся від процесу, запевнивши, що в мирних переговорах мають брати участь лише Україна й Росія, оскільки «їм відомі деталі й нюанси, яких не знає ніхто інший». І навіть ця фраза видає, наскільки Трампом зманіпулювали, пише Шустер. Бодай тому, що теперішній американський президент не схильний визнавати, що знає про щось менше за інших людей. Керівнику Білого дому завжди відомо більше про всіх і про все, він бачить людей та ситуації наскрізь ― якщо йому вірити. А тут, як виявилось, Трамп чогось не розуміє.

Інший дивний нюанс ― у тому, що Трамп у понеділок, після розмови з Путіним, вимагав початку мирних переговорів просто зараз. Про це він сказав у телефонній розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, ділиться із Шустером свідок цієї розмови. Зеленський тоді нагадав, що переговори ж уже почались ― кілька днів тому, в Туреччині. Після цього в розмові політиків на кілька секунд повисла незручна пауза.

Теперішній Білий дім ― не місце, де люблять сильно заглиблюватись у ситуацію, пише Шустер. Трамп і під час першого свого терміну читав максимум вижимку звітів від спеціальних служб, стиснуту до однієї сторінки й розбавлену ілюстраціями. Зараз він вважає свою потребу в інформації ззовні ще меншою. Не дивно, що переговірник від США у цій війні ― як і в кількох інших ― Стів Віткофф навіть не зміг назвати області, які росіяни хочуть забрати в України. Він не в курсі навіть елементарного.

Що й казати про деталі історичних витоків конфлікту між Росією й Україною, чому Росія прагне експансії, що таке український народ та звідки його витоки. Про все це теперішнє керівництво Білого дому дізнатись лінується ― а от Путін готовий годинами читати псевдоісторичні лекції. На це скаржився колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц, який дзвонив Путіну на початку 2022 року, не по собі було навіть пропагандисту Такеру Карлсону. Але щоб опонувати цьому потоку свідомості, потрібно бути в темі, пише Шустер ― а в Білому домі зараз таких людей мало. І навіть фразою Шольца з 2022 року «Володимире, якби всі керівники держав починали зазирати в історію й сперечатись про межі своїх країн ― вони б мали час лише на війни один з одним» у Білому домі відповісти нездатні.

Трамп міг би відчути, що до чого, якби відвідав Україну, підсумовує автор. Утім, політик багато разів відмовлявся від візиту. І поточний тиждень остаточно довів, що Трамп у питанні завершення цієї війни зазнав поразки. Він неспроможний принести мир ― хоч і обставляє свою невдачу всіма можливими іншими словами.

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