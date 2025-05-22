Власник «Парусу» та кіберкоманди NAVI Кріппа готується купити Міжнародний виставковий центр

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Власник бізнес-центру «Парус» і готелю «Україна» Максим Кріппа може отримати контроль над ТОВ «Міжнародний виставковий центр».

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Антимонопольний комітет України.

АМКУ надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої, за даними YouControl, є Кріппа, отримати контроль над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd — їй належить 50,04% в ТОВ «МВЦ».

МВЦ у 2024 році збільшив виручку на 71,4% — до 83,0 млн грн, а його чистий збиток скоротився у 3,3 раза — до 7,1 млн грн.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу — 73,23 тис. м², загальна площа виставкових залів — 38,68 тис. м². Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. м², 10,66 тис. м², 10,56 тис. м² та 6,6 тис. м², 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо у виставкові зали).

«Міжнародний виставковий центр» позиціонує себе як найбільша виставкова споруда не тільки Києва, а й України.