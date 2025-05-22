Вночі РФ атакувала Україну балістикою і дронами. Скільки цілей збила ППО

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У ніч проти 22 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з району Таганрога у РФ. Також били 128 дронами з напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та з Чауди у Криму.

Про це доповідають Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 11:00 ППО знешкодила 112 ворожих безпілотників на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 74 збили вогневими засобами ураження, а 38 — локаційно втрачені без негативних наслідків або ж їх подавили засобами РЕБ.

Від ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.