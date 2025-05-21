Британія першою у світі впроваджує планову вакцинацію від гонореї

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Велика Британія запровадить планову програму щеплень від гонореї. Це має запобігти зростанню захворюваності, адже гонорея — друга за поширеністю бактеріальна ІПСШ в країні.

Про це повідомляє The Guardian.

Офіційні особи називають цей крок «знаковим моментом для сексуального здоров’я». Лікарі використовуватимуть вже наявну вакцину під назвою 4CMenB, яка бореться з менінгококовою інфекцією типу B — вона спричиняє менінгіт і сепсис. Препарат входить до стандартного календаря дитячих щеплень, його вводять немовлятам у 8 тижнів, 16 тижнів і в один рік.

Вакцина містить білки з neisseria meningitidis — бактерії, що викликає менінгококову інфекцію. Вона генетично тісно пов’язана з neisseria gonorrhoeae, яка спричиняє гонорею.

Дослідження Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) показали, що ефективність 4CMenB проти захворювання становить від 32,7% до 42%. Тобто препарат суттєво знижує ризик зараження, але не гарантує повного захисту. JCVI зазначає, що щеплення все ж має сенс, оскільки перенесена гонорея не забезпечує надійного імунітету від повторного випадку.

З пацієнтами, які підходять для вакцинації, контактуватимуть найближчими тижнями. Процедура стане доступною з 1 серпня через служби сексуального здоров’я, які фінансує місцева влада. Під час візиту людям також запропонують щеплення від mpox (віспи мавп), вірусу папіломи людини, гепатитів A і B.

У Міноборони Великої Британії закликають громадян скористатися пропозицією, не лише щоб захистити здоровʼя один одного, а й допомогти подолати загрозу антибіотикорезистентності.