СБУ заочно оголосила нову підозру пропагандисту Кисельову

Новини

Служба безпеки України заочно повідомила про додаткову підозру підсанкційному російському пропагандисту Дмитру Кисельову, який веде передачу «Вісті тижня» на центральному телеканалі Кремля «Росія 1».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, пропагандист популяризував збройну агресію Росії проти України, закликав до окупації та виправдовував воєнні злочини російських солдатів.

Слідчі задокументували, що Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини.

Зараз СБУ оголосила йому про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (заклики до повалення конституційного ладу);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування війни).

У березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кисельовуу про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.