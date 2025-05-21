«Повне переосмислення»: Google запускає розширений ШІ-пошук

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Корпорація Google 20 травня оголосила про запуск нової функції свого пошуковика — вона називається AI Mode. Інструмент працюватиме як чат-бот, завдяки чому користувачі отримуватимуть розгорнутіші відповіді на запити.

Про це повідомляє The New York Times.

«Це повне переосмислення пошуку», — каже головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї. За його словами, під час тестування функції люди «кардинально змінювали спосіб взаємодії» із системою. На початковому етапі AI Mode не показуватиме реклами.

Як пояснили розробники, новий режим пошуку має вдосконалене логічне мислення і мультимодальні функції. Користувачі зможуть ставити складніші запитання, уточнювати дані та переходити за корисними посиланнями з інтернету.

«AI Mode, що використовує спеціальну версію Gemini 2.0, особливо корисний для запитів, які потребують глибшого вивчення, порівнянь і міркувань. Ми вже працюємо над новими можливостями й оновленнями, зокрема над додаванням візуальних відповідей із зображеннями та відео, новими способами доступу до корисного вебконтенту тощо», — зазначили в Google.

Запроваджуючи AI Mode, компанія намагається самостійно порушити традиційну модель пошуку перш, ніж це зроблять молодші конкуренти в галузі ШІ, пише NYT. У Google відчували занепокоєння з цього приводу з моменту появи ChatGPT від OpenAI.

Утім, техногігант не поспішав повністю приймати штучний інтелект — там ризикують втратити надто багато, зазначає видання. У 2024 році пошуковий бізнес приніс підприємцям майже $200 мільярдів — понад половину від загального прибутку компанії.

Мовні моделі вже могли вплинути на популярність Google як основного способу пошуку цифрової інформації. Топменеджер Apple Едді Кью заявляв, що трафік пошуку корпорації вперше за 22 роки почав падати, оскільки дедалі більше юзерів користуються ШІ. Водночас у Google заявили, що «все ще спостерігають загальне зростання кількості запитів».

Гендиректор лабораторії Google DeepMind Деміс Хассабіс розповів, що компанія прагне зберегти традиційний пошук, але додати до нього нові можливості, зокрема за допомогою чат-бота AI Mode і помічника Gemini.