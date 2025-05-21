Повітряні сили звітували, скільки дронів за ніч збили, а скільки — локаційно втрачені
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 21 травня Сили ППО в небі над Україною знешкодили 63 російські безпілотники. З них 22 збили, а ще 41 подавили засобами РЕБ.
Про це звітували Повітряні сили ЗСУ.
Загалом Росія запустила 76 БпЛА — ударних типу Shahed та імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.
Через російську атаку постраждали Харківщина та Сумщина.