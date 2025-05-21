Повітряні сили звітували, скільки дронів за ніч збили, а скільки — локаційно втрачені

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 21 травня Сили ППО в небі над Україною знешкодили 63 російські безпілотники. З них 22 збили, а ще 41 подавили засобами РЕБ.

Про це звітували Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила 76 БпЛА — ударних типу Shahed та імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ).

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни.

Через російську атаку постраждали Харківщина та Сумщина.