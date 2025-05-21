Трамп схвалив проєкт протиракетного щита «Золотий купол» — він має захистити США від Росії та Китаю

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Президент США Дональд Трамп схвалив проєкт протиракетного щита «Золотий купол» вартістю $175 мільярдів, який має захистити Сполучені Штати від загроз з боку Китаю та Росії.

Про це він заявив на пресконференції, передає Reuters.

Керівником нового проєкту американський президент обрав генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.

«Золотий купол» передбачає запуск у космос мережі супутників, можливо, сотень, щоб ті виявляли, відстежували й потенційно перехоплювали ракети. Трамп заявив, що оборонний щит повинен запрацювати до кінця його президентства в січні 2029 року. Частиною проєкту також може стати Канада.

Однак галузеві експерти менш впевнені стосовно цих коротких термінів та вартості проєкту. Том Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень вважає, що на «Золотий купол» знадобиться десять років, якщо використовувати для нього досвід Кремнієвої долини та США у сфері програмного забезпечення.

Тим часом Бюджетне управління Конгресу підрахувало, що створення «Золотого купола» може коштувати до $831 мільярда протягом двох десятиліть.

Демократи в Конгресі висловили занепокоєння тим, що компанія SpaceX Ілона Маска, який підтримує Трампа, бере активну участь у проєкті «Золотий купол» разом з іншими фірмами, як-от Palantir і Anduril.

Сенатор Кевін Крамер зазначив, що ця нова оборонна система більше повʼязана з технологіями Кремнієвої долини, ніж з традиційними «великими військовими гігантами».

«Золотий купол» має стати масштабною космічною системою оборони, натхненною ізраїльським «Залізним куполом». Вона включає супутники для спостереження й атаки, які зможуть збивати ракети ще до того, як вони досягнуть цілі. Пентагон уже починає працювати над цією системою — ідеться про випробування та закупівлю супутників, датчиків і ракет.

Однак фінансування проєкту під питанням. Республіканці пропонують виділити на нього $25 мільярдів у межах ширшого оборонного пакета на $150 мільярдів. Але ухвалення законопроєкту в Конгресі гальмується, а без цього гроші на проєкт можуть не надійти. Це може зірвати реалізацію всієї програми.