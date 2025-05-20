У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам Росії допомогу в замаху на Зеленського
- Автор:
- Ольга Березюк
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Польська прокуратура висунула звинувачення поляку Павлу К. — його вважають причетним до організації замаху на президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться в повідомленні польської прокуратури.
Чоловіку інкримінують «готовність діяти в інтересах іноземної розвідки проти Республіки Польща».
За даними слідства, громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт із представниками командування Збройних сил РФ, і повідомив їх про готовність працювати на користь ГРУ.
Він планував зібрати та передати Росії інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало допомогти російським спецслужбам спланувати замах на Зеленського під час його візиту в Польщу.
Чоловіка затримали в квітні 2024 року і невдовзі відправили під варту.