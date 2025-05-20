У хабарі підозрюють голову ВЛК однієї з частин Держприкордонслужби — його затримали на гарячому

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Очільника військово-лікарської комісії однієї з частин Держприкордонслужби підозрюють у хабарі — правоохоронці затримали його на гарячому.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, голова військово-лікарської комісії одного з медзакладів ДПСУ за хабарі пропонував прикордонникам, які проходили ВЛК, довідки про обмежену придатність, відпустки за станом здоровʼя або направлення на лікування — навіть якщо не було таких показань.

Ціна коливалася від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів — усе залежало від стану здоровʼя і складності потрібного рішення. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконні рішення комісії. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.