Новини

Перед телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом Путін вважає, що має сильні позиції, а його війська зможуть повністю окупувати Донеччину, Луганщину, Херсонщину й Запоріжжя до кінця 2025 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з думкою кремлівського очільника.

З такими настроями Путін малоймовірно запропонує суттєві поступки Трампу під час їхньої розмови. Європейські посадовці стурбовані, що навіть попри це американський президент спробує форсувати угоду, адже досі наполягає на швидкому завершенні війни.

У Європі також зростає тривога, що зусилля США з досягнення припинення вогню досягають кульмінації, і якщо вони будуть марними, то Трамп може не захотіти посилювати тиск на Росію і просто перейде до наступних проблем.

«Трамп прагне, щоб Путін погодився на перемирʼя, але той категорично цього не хоче. Однак Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори продовжувалися паралельно з наступом російських військових», — прокоментував повʼязаний із Кремлем політичний консультант Сергій Марков.

За словами одного європейського високопосадовця, у телефонній розмові з Трампом 16 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр Великої Британії Кір Стармер намагалися чітко дати Трампу зрозуміти, що Путін його обманює. Вони сподіваються, що Трамп усвідомить — він може стати невдахою, якщо навʼяже Україні погану угоду.

«Путін підбадьорився своєю здатністю висувати максималістські вимоги до України, не стикаючись із жодним серйозним опором з боку адміністрації Трампа. Путін не довіряє Трампу. Але він наполягатиме на тому, щоб Трамп погодився з російським баченням щодо припинення вогню», — пояснив тарший аналітик лондонської компанії тратегічної розвідки Prism Бота Іліяс.

Утім, упевненість Путіна суперечить західним оцінкам ситуації на фронті. Після великих втрат за понад три роки повномасштабної війни в Росії немає можливостей досягти максималістських цілей.

Старший науковий співробітник з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає, що шанси Росії окупувати чотири українські області до кінця року дуже низькі. На його думку, це могло б статися лише в разі краху української оборони, але такий сценарій зараз виглядає малоймовірним.

Як пише Bloomberg, такий скептицизм поділяють багато російських військових, які воюють проти України. За словами неназваного джерела, близького до Міністерства оборони РФ, українські безпілотники зробили російські масштабні наступальні операції дорогими й неефективними.

Путін ризикує переоцінити сили російських окупантів і підштовхнути Трампа виконати свою погрозу про нові санкцій, які той називав відповіддю на «криваву баню» в Україні. Трамп може підтримати законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема про жорсткі санкції, якщо Москва не піде на поступки.

Державний секретар Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон уже два місяці попереджає Москву про можливі санкції, якщо вона не покаже прогрес у переговорах.