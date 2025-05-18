У Польщі пройшов перший тур виборів президента — відомі перші екзит-поли

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Reuters

У Польщі 18 травня відбувся перший тур президентських виборів. За результатами екзит-полів до другого туру проходять проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський (30,8%) та історик Кароль Навроцький (29,1%).

Про це свідчать дані екзит-полу Ipsos, передає польське агентство PAP.

pap.pl

Другий тур запланований на 1 червня.

Рафал Тшасковський — кандидат у президенти Польщі від партії «Громадянська коаліція», яку очолює премʼєр-міністр Дональд Туск. Його позиція стосовно України полягає в тому, що Польща має і надалі підтримувати Київ, надавати військову допомогу. Також Тшасковський виступає за членство України в ЄС і НАТО.

«Військова підтримка України — у національних інтересах Польщі. Українці борються за нашу свободу, і в національних інтересах Польщі є те, щоб Україна мала належні гарантії безпеки. Натомість у наших відносинах з Україною потрібним є здоровий глузд», — казав він у бліц-інтерв’ю для Укрінформу.

Кароль Навроцький позиціонує себе як незалежний кандидат. Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«Ми маємо право вимагати реалізації польського порядку денного в Україні», — заявляв він.

Навроцький «розраховує на більшу присутність польських суб’єктів та компаній на українському ринку та тіснішу економічну співпрацю».

На початку року Кароль Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. Тоді його слова розкритикував премʼєр-міністр Дональд Туск.