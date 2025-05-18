«Динамо» здобуло титул 17-разового чемпіона України з футболу

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Київський футбольний клуб «Динамо» достроково став чемпіоном України з футболу після гри внічию з одеським «Чорноморцем» (1:1) у передостанньому, 29-му турі Української премʼєр-ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Після здобуття 17-го чемпіонського титулу УПЛ «Динамо» оновить свої позиції як найтитулованіший клуб в історії першості. Попереднє чемпіонство кияни здобули у 2021 році. Друге місце посідає донецький «Шахтар» із 15 золотими нагородами.